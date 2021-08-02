Правительство увеличило срок получения бесплатных лекарств для людей с заболеваниями сердца
Правительство России увеличило срок получения бесплатных лекарств гражданами, имеющими сердечно-сосудистые заболевания. Об этом сообщается на сайте кабмина.
«Это имеет особое значение для людей, которые перенесли инфаркт или инсульт, а также для тех, у кого есть другие сердечно-сосудистые заболевания», — заявил председатель правительства Михаил Мишустин.
Люди, страдающие от острых сердечно-сосудистых заболеваний, смогут получать бесплатные лекарства в течение двух лет после постановки на диспансерное наблюдение. Ранее получать такую помощь можно было только год. В перечень препаратов, полагающихся сердечникам, входит более 20 наименований, необходимых для полноценной лекарственной терапии.
В декабре прошлого года правительство России продлило бесплатное обеспечение лекарствами пациентов, проходящих лечение от коронавируса на дому. На эти цели из федерального бюджета регионам выделили около 2,8 млрд рублей.
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