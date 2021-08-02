Число россиян, ходивших на выборы, достигло минимума за 17 лет

Число россиян, ходивших на выборы, за 17 лет измерения достигло минимума, сообщает РБК со ссылкой на опрос ВЦИОМ.



В 2004 году 55% опрошенных сообщали об участии в выборах, а в 2021-м об этом заявили лишь 22% респондентов. Уровень политически активных опрошенных снижался постепенно за 17 лет. За это же время сократилось число проводящих избирательные кампании россиян — с 8% до 6%.

Никогда не участвовали в общественной жизни 45% россиян, в 2011-м был 61%. С 4% до 8% выросла активность участвующих в коллективных обращениях и петициях, еще удвоилось число людей, собирающих средства и вещи для людей в сложном положении, с 9% до 20%.

Чаще всего свое неучастие россияне объясняли отсутствием времени (28%). 20% считают, что политикой должны заниматься профессионалы, 19% высказывались о том, что доверяют президенту. 16% уверены, что их участие ничего не изменит. В 2007 году в этом была уверена треть опрошенных.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Опрос проводился 11 июля среди 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Маргарита Головатенко