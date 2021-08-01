Минздрав Татарстана закупит препараты для амбулаторного лечения больных COVID-19 почти на 2,8 млн рублей
Минздрав Татарстана закупит «Интерферон альфа-2b» (капли назальные) для амбулаторного лечения больных коронавирусом почти на 2,8 млн рублей. Тендер на поставку препарата опубликован на портале госзакупок.
Исполнителю необходимо поставить 11 тыс. упаковок «Интерферона альфа-2b». Доставить лекарства заказчику необходимо в течение десяти дней с момента заключения контракта.
Подать заявку на участие в тендере можно до 6 августа. Аукцион в электронной форме проведут 9 августа.
Напомним, Минздрав Татарстана закупит для амбулаторного лечения пациентов с СOVID-19 «Фавипиравир» на 11,5 млн рублей. Подать заявку на участие в тендере можно до 2 августа.
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