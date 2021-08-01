Главный инфекционист США: «Я не думаю, что мы увидим введение новых локдаунов»

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Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что Соединенные Штаты смогут избежать введения новых локдаунов несмотря на то, что в стране сейчас наблюдается серьезный рост заболеваемости коронавирусом в связи с распространением штамма «дельта».

«Я не думаю, что мы увидим введение новых локдаунов. Полагаю, что у нас достаточный процент вакцинированных, хоть его и недостаточно, чтобы подавить вспышку, но хватит для того, чтобы не возвращаться к той ситуации, в которой мы были зимой», — цитирует его ТАСС.

Достижения в борьбе с пандемией COVID-19 находятся под угрозой. Об этом недавно заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. По его данным, в пяти из шести регионов ВОЗ число заболеваний COVID-19 выросло за последние 4 недели на 80%, то есть почти удвоилось.

Алексей Нечаев