В сентябре в России могут начаться испытания еще одной вакцины от COVID-19

Фото: Максим Платонов

В сентябре после выдачи соответствующего разрешения Минздрава РФ могут начаться клинические испытания российской вакцины от коронавируса «Бетувакс-Ков-2», разработанной компанией «Институт стволовых клеток человека» (ИСКЧ). Об этом сообщает ТАСС.

«Компания «Институт стволовых клеток человека», ставшая разработчиком российской рекомбинантной вакцины от коронавируса «Бетувакс-Ков-2» совместно с компанией «Бетувакс», готовится к началу клинических исследований в сентябре», — отметили в пресс-службе компании.

Разработчики предполагают, что препарат можно будет использовать для вакцинации групп риска и ревакцинации. Создание вакцины началось летом 2020 года.

В июле Минздрав России выдал биотехнологической компании Biocad разрешение на проведение клинических исследований векторной вакцины от COVID-19. Цель клинического исследования — «оценка безопасности и иммуногенности вакцины для профилактики коронавирусной инфекции (COVID-19), рекомбинантной векторной вирусной на основе AAV5-RBD-S».

Алексей Нечаев