Жители Токио протестуют против Олимпийских игр — они просят остановить их

Японцы вышли на демонстрации против Олимпийски игр, которые проходят в Токио. Они просят остановить их проведение.

Рядом с олимпийской ареной в Токио несколько десятков демонстрантов вышли с плакатом с надписью «Олимпийские игры убивают бедных». Полиция в акцию не вмешивалась.

Одновременно с акцией на стадионе проходила финальная игра российского теннисиста Карена Хачанова. Японцы закончили протест после завершения первого сета игры, сообщает RT.

Напомним, гендиректор оргкомитета Олимпийских игр в Токио Тосиро Муто сообщил, что случаев серьезных заболеваний коронавирусом на соревнованиях на сегодняшний день нет. «Мы проводим Игры с минимальной нагрузкой на систему здравоохранения», — констатировал он.

Однако за минувшие сутки тест на COVID-19 с положительным результатом сдали как минимум 18 человек, задействованных в проведении летней Олимпиады, в том числе один спортсмен. Общее число случаев коронавируса среди лиц, задействованных в проведении Игр, достигло 264.



Татьяна Демина