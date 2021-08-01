Эпидемиолог заявил, что напряженная ситуация с коронавирусом в России может сохраниться еще три года

Фото: Максим Платонов (архив)

Ситуация с коронавирусом в России будет оставаться напряженной максимум еще три года. Вероятнее, что таковой она будет лишь ближайшие два года, считает замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

Он не исключил, что в стране может произойти новая вспышка COVID-19. «Потому что к 60% мы с вами не приближаемся», — объяснил свою позицию Горелов, имея ввиду показатель коллективного иммунитета, которого в России планируется достичь.

Эксперт обратил внимание, что в стране на сегодняшний день преобладает штамм «дельта». Не доминирует он пока только в регионах Дальнего Востока, сообщил Горелов в эфире телеканала «Россия-1».

Фото: Максим Платонов (архив)

В России за последние сутки коронавирус подтвердился у 22 804 человек. Всего на сегодняшний день в стране зарегистрировано 6 288 677 случаев COVID-1.

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Татьяна Демина