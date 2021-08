Генсек ООН заявил о кризисе образования из-за пандемии коронавируса

Мир переживает кризис образования в связи с закрытием школ, вызванным пандемией COVID-19. Об этом заявил Генсек ООН Антониу Гутерреш в Twitter.

«Мы находимся в разгаре кризиса образования. Закрытие школ в связи с COVID-19 все еще сказывается на 156 млн учащихся, а 25 млн могут больше никогда не вернуться», — написал он.

We are in the middle of an education crisis.



156 million students are still affected by school closures due to #COVID19, and 25 million may never return.



An effective pandemic recovery requires investment in teachers, digital learning, and systems fit for the future. pic.twitter.com/Rq64BespMC