Исследование: почти 10% россиян считают коронавирус запретной темой для шуток

Фото: Илья Репин (архив)

В России 8% опрошенных считают COVID-19 неподходящей темой для шуток и сарказма. При этом такого мнения придерживаются больше мужчины, нежели женщины.

Шутки про вакцинацию не одобряют 3% опрошенных. В целом юмор относительно болезней и здоровья считают неуместным 15% респондентов.

Еще 9% уверены, что шутить можно над чем угодно — ограничений нет. При этом 3% опрошенных россиян заявили, что этого нельзя делать ни на одну тем.

Позиции, что нельзя шутить про политику, придерживаются 9% респондентов, про религию, внешность и семью — по 5%. Чуть меньше, 4% опрошенных, не одобряют шуток на тему смерти.

Фото: Максим Платонов (архив)

Считают не уместным «острить» про личную жизнь 2% респондентов. Такое же количество высказалось против шуток про богатство и бедность. Еще 17% выбрали другой вариант (возраст, война, терроризм, будущее, Россия, руководство, работа, дети и т.п.), выяснил исследовательский центр портала Superjob.

В опросе приняли участие тысяча экономически активных россиян старше 18 лет из 329 населенных пунктов.

По последним данным, в России зарегистрировано 6 288 677 случаев COVID-19, вылечились от вируса 5 625 890 пациентов. Умерли от инфекции 159 352 россиянина.

Татьяна Демина