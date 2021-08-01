Вирусолог объяснил июльский рекорд смертности от COVID-19 в России

С 1 по 31 июля в России зарегистрировали 23 349 смертей пациентов, заболевших коронавирусом, что стало для страны рекордом с начала пандемии. Увеличение этого числа связано с широким распространением штамма «дельта», объяснил экс-заведующий лабораторией центра «Вектор», вирусолог Александр Чепурнов.

«Хуже теперь не будет. Сегодня умирают те люди, которые заболели две недели назад. Сейчас будет происходить снижение», — заверил эксперт. При этом он уверен, что в скором времени появятся мутации коронавируса тяжелее, чем те, что циркулируют сейчас.

По словам Чепурнова, в России следует нарастить темпы вакцинации населения от COVID-19. Процесс замедляется, в частности, тем, что малограмотные люди распространяют информацию о вреде прививки, заявил вирусолог в эфире в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Фото: Максим Платонов (архив)

В России по последним данным с начала пандемии умерли 159 352 человека. На сегодняшний день в стране зарегистрировано 6 288 677 случаев COVID-19.

Татьяна Демина