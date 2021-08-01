Жириновский предложил допускать наблюдателями на выборах только вакцинированных от СOVID-19

Фото: Максим Платонов (архив)

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил допускать в качестве наблюдателей на осенние выборы в Государственную думу только граждан, которые прошли вакцинацию от коронавируса. Он отметил, что те, кто не сделал прививку, могут получить ее, так как в запасе еще 50 дней.

«Давайте на выборах соблюдать правила гигиены», — призвал Жириновский на панельной дискуссии на форуме «Территория смыслов».

Политик рассказал, что сам три раза вакцинировался «Спутником V» и два раза «КовиВаком», пишет ТАСС. Он призвал ревакцинироваться, как только в организме снизиться уровень антител.

В апреле Жириновский предлагал принимать в российские вузы только при наличии прививки от коронавируса.

Напомним, голосование на выборах в Госдуму будет проходить в течение трех дней — с 17 по 19 сентября. Подробнее — в материале «Реального времени».



Татьяна Демина