В Казани сегодня не работает пункт вакцинации в КЦ «Залесный»

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани сегодня не будет работать пункт вакцинации от COVID-19 в КЦ «Залесный». Об этом сообщается в telegram-канале администрации Кировского и Московского районов.

Это связано с отключение электричества.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, с 30 июля в столице Татарстана открыли дополнительные пункты вакцинации в культурных центрах и домах культуры. В городе заработали прививочные пункты в ДК им. Ленина, ДК «Залесный», КЦ «Сайдаш», КЦ «Московский».



В Татарстан с начала кампании по вакцинации поступило 913 тыс. доз препарата COVID-19, рассказывал президент республики Рустам Минниханов на субботнем совещании. Согласно последним данным, вакцинацию от коронавируса прошли 825 824 жителя республики. Их них 606 371 получил вторую дозу препарата.

Татьяна Леухина