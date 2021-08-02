В Казани сегодня не работает пункт вакцинации в КЦ «Залесный»
В Казани сегодня не будет работать пункт вакцинации от COVID-19 в КЦ «Залесный». Об этом сообщается в telegram-канале администрации Кировского и Московского районов.
Это связано с отключение электричества.
Напомним, с 30 июля в столице Татарстана открыли дополнительные пункты вакцинации в культурных центрах и домах культуры. В городе заработали прививочные пункты в ДК им. Ленина, ДК «Залесный», КЦ «Сайдаш», КЦ «Московский».
В Татарстан с начала кампании по вакцинации поступило 913 тыс. доз препарата COVID-19, рассказывал президент республики Рустам Минниханов на субботнем совещании. Согласно последним данным, вакцинацию от коронавируса прошли 825 824 жителя республики. Их них 606 371 получил вторую дозу препарата.
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