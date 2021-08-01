Apple удалила из App Store приложение для знакомств среди невакцинированных

Компания Apple удалила из App Store приложение для знакомств невакцинированных Unjected. Об этом сообщает «РИА Новости».

Отмечается, что приложение «ненадлежащим образом относится к пандемии COVID-19 в рамках своей концепции или темы». Google также указала Unjected на то, что приложение недостаточно внимания уделяет борьбе с дезинформацией, содержащейся в сообщениях некоторых пользователей.

Приложение убрало эти сообщения, так как Google пригрозил удалить Unjected из Google Play.

В мае первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин рассказал, что банк запустил приложение для определения коронавируса по дыханию и кашлю за минуту.

Алексей Нечаев