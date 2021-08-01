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Apple удалила из App Store приложение для знакомств среди невакцинированных

20:53, 01.08.2021
Apple удалила из App Store приложение для знакомств среди невакцинированных
Фото: pixabay.com

Компания Apple удалила из App Store приложение для знакомств невакцинированных Unjected. Об этом сообщает «РИА Новости».

Отмечается, что приложение «ненадлежащим образом относится к пандемии COVID-19 в рамках своей концепции или темы». Google также указала Unjected на то, что приложение недостаточно внимания уделяет борьбе с дезинформацией, содержащейся в сообщениях некоторых пользователей.

Приложение убрало эти сообщения, так как Google пригрозил удалить Unjected из Google Play.

В мае первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин рассказал, что банк запустил приложение для определения коронавируса по дыханию и кашлю за минуту.

Алексей Нечаев
Общество
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