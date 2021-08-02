Челнинцы пожаловались на сложности с получением ковид-сертификатов

У челнинцев возникают сложности с оформлением сертификатов о вакцинации, жители города жалуются на это в социальных сетях. Внимание на проблему обратили «Челнинские известия».



Анонимная пользовательница написала в Instagram, что после прохождения второй процедуры вакцинации обращалась в поликлинику, МФЦ и Минздрав Татарстана, а еще писала заявление на госуслугах. Пользовательница самостоятельно нашла ошибку в дате рождения внутри программы, но это не решило проблему.

На ее жалобу откликнулись другие пользователи. Один пользователь написал, что сертификат пришел спустя три недели, правда, «после скандала». Другой пользователь сообщил, что проблема решилась с помощью программиста поликлиники. Кто-то решил проблему в МФЦ.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

В комментариях подписчики посоветовали убедиться в том, что учетная запись на госуслугах подтверждена, а еще обратиться на горячую линию штаба по борьбе с коронавирусом.

«Реальное время» публиковало материал о сложностях прохождения повторной вакцинации в Татарстане.

Маргарита Головатенко