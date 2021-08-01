Татарстан вновь попал в число регионов с наименьшими темпами суточного прироста СOVID-19

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане темп прироста новых случаев коронавируса за сутки составил 0,21%. Это один из наименьших показателей среди российских регионов.

Минимальный темп суточного прироста COVID-19 зарегистрирован в Москве — 0,16%. В Орловской области он составил 0,2%, сообщает федеральный оперштаб.

Напомним, в Татарстане за последние сутки COVID-19 выявили у 51 человека. Всего на сегодняшний день в республике зарегистрировано 23 982 случая коронавируса.

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Татьяна Демина