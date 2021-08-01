В Набережных Челнах на питание школьников направят 17,3 млн рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

В Набережных Челнах на питание школьников в новом учебном году направят 17,3 млн рублей. Тендер на оказание услуги опубликован на портале госзакупок.

Исполнителю необходимо поставить питание для учеников школ №11, №15, №52, СОШ №46 имени кавалера ордена Мужества Дмитрия Бадретдинова и гимназии №14. Оно рассчитано на учеников с 1 по 11 классы, в том числе на детей с ограниченными возможностями здоровья.

Подать заявку на участие в тендере можно до 20 августа. Поставить питание необходимо с даты заключения контракта по 31 декабря 2021 года в дни пребывания школьников в образовательной организации.

Напомним, в Казани на организацию питания учеников начальных классов 38 общеобразовательных учреждений Советского района в новом учебном году потратят более 194 млн рублей. На школы Вахитовского и Приволжского районов города выделят свыше 192 млн рублей из муниципального бюджета.



Татьяна Демина