На питание учеников школ Советского района Казани в новом учебном году потратят более 194 млн рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

На организацию питания учеников начальных классов 38 общеобразовательный учреждений Советского района Казани в новом учебном году потратят более 194 млн рублей. Тендер на оказание услуги опубликован на портале госзакупок.

В меню обозначены 108 наименований продуктов. Среди них различные виды круп, хлеба, мяса и рыбы, клюква, замороженная смесь для компота, яблоки, груши, бананы, апельсины, лимоны, вафли, печенье, солены огурцы и т.д.

Подать заявку на участие в тендере можно до 16 августа. Услуги по организации питания школьников необходимо оказывать с даты подписания контракта по 31 мая 2022 года.

Напомним, власти Казани планируют потратить на организацию питания учеников 1—4-х классов в школах Вахитовского и Приволжского районов в новом учебном году свыше 192 млн рублей из муниципального бюджета.



Татьяна Демина