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Россия выиграла золото в командных соревнованиях рапиристок на Олимпиаде-2020

15:21, 29.07.2021
Россия выиграла золото в командных соревнованиях рапиристок на Олимпиаде-2020
Фото: Пресс-служба ОКР

Сборная России обыграла команду Франции в финале командных соревнований рапиристок в рамках Олимпийских игр — 2020 в Токио.

Инна Дериглазова, Лариса Коробейникова, Аделина Загидуллина и уроженка Казани Марта Мартьянова стали олимпийскими чемпионками. Решающий, 45-й укол нанесла Дериглазова.

Отметим, что в ходе финального поединка татарстанская рапиристка Мартьянова получила травму и продолжила выступления с повреждением.

Ранее золотую награду в копилку сборной России принесла саблистка София Позднякова.

Спорт
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