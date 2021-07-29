Россия выиграла золото в командных соревнованиях рапиристок на Олимпиаде-2020
Сборная России обыграла команду Франции в финале командных соревнований рапиристок в рамках Олимпийских игр — 2020 в Токио.
Инна Дериглазова, Лариса Коробейникова, Аделина Загидуллина и уроженка Казани Марта Мартьянова стали олимпийскими чемпионками. Решающий, 45-й укол нанесла Дериглазова.
Отметим, что в ходе финального поединка татарстанская рапиристка Мартьянова получила травму и продолжила выступления с повреждением.
Ранее золотую награду в копилку сборной России принесла саблистка София Позднякова.Спорт
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