Правительство России утвердило постановление о единовременных «школьных» выплатах с 2 августа

Фото: Максим Платонов (архив)

Российское правительство утвердило постановление о начале президентской единовременной выплаты на школьников в размере 10 тыс. рублей с 2 августа. Документ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Выплаты на детей школьного возраста должны были начать выплачивать с 16 августа, но власти сообщили, что для старта этого процесса все уже технически готово. Президент России Владимир Путин на этой неделе одобрил перенос выплат на более ранний срок, сообщается на сайте правительства РФ.

Планируется, что выплату на подготовку к школе получат родители более 20 млн детей в возрасте от 6 до 18 лет. Она также положена семьям, воспитывающим лиц в возрасте от 18 до 23 лет с ограниченными возможностями здоровья, которые продолжают учиться по основным образовательным программам.

Напомним, Мишустин в середине июля подписал распоряжение о выделении на эти выплаты более 204 млрд рублей. В Минтруда РФ уточнили, что их можно получить только безналично, на банковскую карту.

Фото: realnoevremya.ru

Прием заявлений на единовременную выплату стартовал 15 июля. О новой мере поддержки Путин сообщил, выступая с посланием Федеральному собранию 21 апреля.

Татьяна Демина