Родители школьников получат по 10 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин во время послания сообщил, что будет введена еще одна единовременная выплата — по 10 тысяч рублей на каждого школьника.



Также она будет распространена и на будущих первоклассников.

Фото: kremlin.ru

— Рынок труда и реальные располагаемые доходы граждан обязательно будут восстановлены, и мы дальше пойдем, но этого еще не произошло, и в этой связи предлагаю провести еще одну единовременную выплату семьям, где растут дети школьного возраста, а именно по 10 тыс. рублей на всех школьников. И более того, распространить эту меру на будущих первоклашек, на ребят, которые в этом году только пойдут учиться. Выплату проведем в середине августа, чтобы у родителей было время собрать ребенка в школу, — сказал он.

«Реальное время» ведет трансляцию события.