В Татарстане определили общественные пространства для благоустройства

В Татарстане завершилось голосование по выбору общественных пространств, которые будут благоустроены в 2022 году. Результаты опубликованы на сайте программы развития общественных пространств РТ.

Всего в голосовании, которое проходило с 26 апреля по 30 мая, приняли участие 170 тыс. жителей республики — они определили общественные пространства для благоустройства по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».

В Казани благоустроят Спортивный парк, в Челнах — набережную имени Ф. Табеева, в Альметьевске — каскад прудов, в Нижнекамском районе — третью очередь экопарка. С полным списком можно ознакомиться на сайте.

В апреле в Казани проходили общественные обсуждения о том, каким будет Спортивный парк возле «Ак Барс Арены». Это пространство предполагается сделать частью системы экопарков. На территории парка планируется сделать прогулочную зону, детскую площадку. В планах у архитекторов — создать спортивный павильон, установить пирс, обустроить зону пикников.



Татьяна Леухина