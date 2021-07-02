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В Татарстане определили общественные пространства для благоустройства

13:50, 02.07.2021
В Татарстане определили общественные пространства для благоустройства
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане завершилось голосование по выбору общественных пространств, которые будут благоустроены в 2022 году. Результаты опубликованы на сайте программы развития общественных пространств РТ.

Всего в голосовании, которое проходило с 26 апреля по 30 мая, приняли участие 170 тыс. жителей республики — они определили общественные пространства для благоустройства по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».

В Казани благоустроят Спортивный парк, в Челнах — набережную имени Ф. Табеева, в Альметьевске — каскад прудов, в Нижнекамском районе — третью очередь экопарка. С полным списком можно ознакомиться на сайте.

В апреле в Казани проходили общественные обсуждения о том, каким будет Спортивный парк возле «Ак Барс Арены». Это пространство предполагается сделать частью системы экопарков. На территории парка планируется сделать прогулочную зону, детскую площадку. В планах у архитекторов — создать спортивный павильон, установить пирс, обустроить зону пикников.

Татьяна Леухина
ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан
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