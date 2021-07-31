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В России за сутки выявили 23 807 новых случаев СOVID-19

11:34, 31.07.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России за сутки выявили 23 807 новых случаев СOVID-19
Фото: Максим Платонов (архив)

В России за последние сутки коронавирус подтвердился у 23 807 человек. Всего на сегодняшний день в стране зарегистрировано 6 265 873 случая COVID-19.

Умерли от инфекции за последние сутки 792 пациента. Всего жертвами пандемии стали 158 563 россиянина, сообщает федеральный оперштаб.

Фото: стопкоронавирус.рф

Выздоровел за последние сутки 19 771 человек. Всего в России от COVID-19 вылечились 5 608 619 пациентов.

Фото: стопкоронавирус.рф

Самые актуальные новости о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире на утро 31 июля читайте в подборке «Реального времени».

Татьяна Демина
ОбществоМедицина Татарстан
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