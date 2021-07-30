В АТОР рассказали о единичных случаях аннуляции туров в Турцию из-за пожаров

Ассоциация туроператоров России зафиксировала единичные случаи аннуляции туров в Турцию россиянами из-за ситуации с лесными пожарами. Об этом говорится в сообщении АТОР.

Туроператоры фиксировали 28 и 29 июля запросы об аннуляции туров на ближайшие даты в регионы Турции, где были пожары. Но до реальных отмен бронирования дело дошло в единичных случаях.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По данным ассоциации, обстановка с пожарами на курортах страны стабилизировалась. Жизни и здоровью туристов ничего не угрожает. Нет никакой информации о запросах на прерывание отдыха.

Вчера вице-президент ассоциации Дмитрий Горин заявил, что АТОР не наблюдает отказов российских туристов от отдыха в Турецкой республике из-за лесных пожаров. Вчера в турецком Мармарисе власти приступили к эвакуации местных жителей и туристов из-за лесного пожара.