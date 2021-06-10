В Киргизии может появиться филиал КФУ

Фото: Максим Платонов

В рамках встречи ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова с председателем Кабмина Киргизии Улукбеком Мариповым была затронута тема возможного создания филиала КФУ в стране.

Премьер-министр Киргизии дал поручение Минобрнауки проработать этот вопрос, сообщили в пресс-службе вуза. Также обсуждался ряд вопросов, связанных с развитием сотрудничества в научно-образовательной сфере.

фото: Максим Платонов

«В этом году планируется рабочий визит президента Республики Татарстан Рустама Минниханова в Киргизию. В этой связи необходимо как можно быстрее решить многие из озвученных сегодня вопросов», — заключил Марипов.

Недавно сообщалось, что руководство КФУ планирует открыть в Узбекистане свой филиал. Учебное заведение появится в городе Джизаке. Цель создания филиала — подготовка высококвалифицированных кадров для республики в соответствии с образовательными программами и общепризнанными международными требованиями.



Алексей Нечаев