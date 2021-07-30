Тамерлан Башаев завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр в весовой категории свыше 100 кг

Российский дзюдоист Тамерлан Башаев завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр — 2020 в Токио. Он выступал в весовой категории свыше 100 кг.

В четвертьфинале спортсмен победил двукратного олимпийского чемпиона и десятикратного чемпиона мира француза Тедди Ринера. В полуфинале он проиграл дзюдоисту из Грузии Гураму Тушишвили.

Это третья медаль российских дзюдоистов на Олимпиаде в Токио. Ранее бронзовые награды выиграли Мадина Таймазова (до 70 кг) и Нияз Ильясов (до 100 кг).

Российских призеров Олимпийских игр в Токио представят к государственной награде. Об этом напомнил министр спорта РФ Олег Матыцин в поздравлении двукратной олимпийской чемпионки Виталины Бацарашкиной.



Татьяна Демина