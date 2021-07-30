«Рубин» сыграет с польским «Ракувом» в третьем квалификационном раунде Лиги конференций

Казанский футбольный клуб «Рубин» сыграет с польским «Ракувом» в третьем квалификационном раунде Лиги конференций. Об этом пишет ТАСС.

Во втором квалификационном раунде «Ракув» играл против литовской «Судувы». Оба матча завершились без забитых мечей, а в серии пенальти польский клуб оказался сильнее со счетом 4:3.

Фото: rubin-kazan.ru

Казанский клуб проведет на выезде первый матч против «Ракува». Встречи будут проходить 5 и 12 августа.

30 июля в Туле пройдет матч между «Рубином» и «Арсеналом». Игру смогут посетить не более 1 тыс. болельщиков.