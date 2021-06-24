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Минниханов встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом

18:07, 24.06.2021
Минниханов встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом
Фото: пресс-служба президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Глава РТ находится в рамках рабочего визита в Турецкой республике, сообщает пресс-служба президента Татарстана.

Эрдоган поприветствовал Минниханова, обратив отдельное внимание на деловой костюм в национальном исполнении: «Хорошо выглядите. Красиво».

— Наши контакты дают хороший импульс к развитию татарстано-турецкого торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, направленного на укрепление отношений между Россией и Турцией, — сказал Рустам Минниханов.

Товарооборот между Турцией и Татарстаном в 2020 году превысил $360 млн. Компании Турции инвестировали в республику порядка $2 млрд.

ОбществоВласть Татарстан
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