В Казани за медпомощью после укусов клещей обратились более тысячи человек

В Казани зарегистрировали 1 091 обращение татарстанцев после укусов клещей. Количество жалоб в этот эпидемический сезон сократилось на 10,2%, сообщает мэрия города.



В этом году врачи приняли 4 260 человек, тогда как в прошлом году — 4 772 человека. На садово-дачных участках клещи укусили 43,45% обратившихся, в лесных массивах — 25,9%, на лугах — 15,8%. Еще в 12,2% случаев клещи нападали на людей на территории личных подсобных хозяйств.

В этом году всего было исследовано 1 350 снятых с людей клещей. В 344 случаях (25,5% от числа пострадавших) выявили возбудителя иксодового клещевого боррелиоза, а возбудителя клещевого энцефалита — в одном. Клещей исследовали и на другие опасные для человека инфекции.

Наибольшее число обращений с начала 2021 года фиксируется в Набережных Челнах (452), Казани (390), в Нижнекамском районе (233), в Альметьевском, Бугульминском и Заинском районах (по 194, 149 и 104 случая соответственно).

В конце мая эксперт по особо опасным инфекциям доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал о предосторожностях в связи с сезоном клещей.

Маргарита Головатенко