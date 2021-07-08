С начала года в Татарстане за медицинской помощью из-за укусов клещей обратились более 4 тыс. человек

В Татарстане с начала года за медицинской помощью из-за укусов клещей обратились 4 339 человек. Это на 11,5% ниже показателей за аналогичный период прошлого года.

Наибольшее число обращений фиксируется в Набережных Челнах (452), Казани (390), в Нижнекамском районе (233), в Альметьевском, Бугульминском и Заинском районах (по 194, 149 и 104 случая соответственно).

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Чаще всего клещи кусали людей на садово-дачных участках (37,4%), в лесных массивах (28,6%), в луговых зонах (16%), в личных подсобных хозяйствах (10,2%), сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ.

С начала года специалисты исследовали 1 159 клещей, в том числе снятых с людей — 1133 клещей. В 288 клещах обнаружили возбудитель иксодового клещевого боррелиоза, вирус клещевого энцефалита выделен в одном клеще.

В конце мая эксперт по особо опасным инфекциям доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал о предосторожностях в связи с сезоном клещей.

