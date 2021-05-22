Эксперт рассказал, как защититься от энцефалитных боррелиозных клещей

Эксперт по особо опасным инфекциям доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал о предосторожностях в связи с сезоном клещей. Он призвал вакцинироваться от клещевого энцефалита, который передают клещи.

Клещевым энцефалитом можно зариться в Зауралье, севернее Москвы, в северных районах Московской области, на Алтае, в Омской, Тюменской области. Отправляясь в северные регионы, лучше сделать прививку за несколько месяцев.

Второе серьезное заболевание, передающееся клещами — это клещевой боррелиоз, или болезнь Лайма. Большой смертности по нему нет, но можно остаться инвалидом, пишет RT.

Пострадать от клещей могут не только люди, но и домашние животные. Поэтому для профилактики собакам дают таблетки весной, а шерсть обрызгивают специальным раствором.

Ранее ведущий научный сотрудник ФГУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Карань рассказала, что российские ученые обнаружили два новых вируса, переносчиками которых являются клещи. По ее словам, вирус выявили на разных российских территориях, в том числе и в Татарстане, от него нет вакцин и иммуноглобулинов. В Роспотребнадзоре Татарстана опровергли сообщения.



Ольга Плешкова