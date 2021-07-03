В Татарстане на капремонт школ и детских садов выделено 2 млрд рублей

Фото: Максим Платонов

В этом году на капремонт школ и детских садов в Татарстане выделено 2 млрд рублей — всего отремонтируют 213 объектов. Об этом сообщила пресс-служба кабмина РТ со ссылкой на замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Алексея Фролова.

В этом году в регионе капитально отремонтируют 49 детсадов и 25 школ. Кроме того, в программу вошли 116 функциональных зон в школах и другие образовательные учреждения. Ремонт школ выполнен на 71%, детсадов — на 59%, функциональных зон — на 88%.



В 2021 году в Казани проведут ремонтные работы в 201 образовательном учреждении. На эти цели выделен 291 млн рублей из городского и республиканского бюджетов.



Алексей Нечаев