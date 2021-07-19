В Татарстане в этом году капитально отремонтируют 33 школы по республиканским программам

Фото: Минобрнауки РТ

В рамках республиканских программ в Татарстане капитально отремонтируют 33 школы уже в этом году. Еще одну школу в Нижнекамском районе ждет реконструкция, сообщает Минобрнауки РТ. Еще отремонтируют 116 функциональных зон в общеобразовательных организациях и пять ресурсных центров.



В казанском жилом комплексе «Арт Сити» идет финальная стадия строительства школы на 1,5 тысячи мест. Строительные и отделочные работы завершены, в школу завозят оборудование. Школу строят по национальному проекту «Жилье и городская среда», стоимость строительства составляет более 80 млн рублей.

Школа в ЖК «Салават Купере» на 1,2 тысячи мест тоже строится на федеральные средства, по федеральному проекту «Успех каждого ребенка» ремонтируют среднюю школу-интернат для одаренных детей в Сабинском районе.

В этом году на капремонт школ и детских садов в Татарстане выделено 2 млрд рублей — всего отремонтируют 213 объектов.

Маргарита Головатенко