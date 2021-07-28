В Татарстане с начала 2021 года выдали более 15 тыс. сертификатов на материнский капитал

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане за первые полгода 2021-го выдали более 15 тыс. сертификатов на материнский капитал. Процедуру провели в проактивном режиме, то есть автоматически.

Еще 25 300 сертификатов на материнский капитал без подачи заявлений оформлено в республике в прошлом году. Об этом сообщается на сайте мэрии Казани.

Напомним, в начале июня президент России Владимир Путин согласился подумать над идеей использования материнского капитала на ремонт. А Минтруд РФ предложил разрешить получать такие выплаты отцам, которые в одиночку воспитывают детей.



Татьяна Демина