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В Татарстане с начала 2021 года выдали более 15 тыс. сертификатов на материнский капитал

14:31, 28.07.2021
В Татарстане с начала 2021 года выдали более 15 тыс. сертификатов на материнский капитал
Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане за первые полгода 2021-го выдали более 15 тыс. сертификатов на материнский капитал. Процедуру провели в проактивном режиме, то есть автоматически.

Еще 25 300 сертификатов на материнский капитал без подачи заявлений оформлено в республике в прошлом году. Об этом сообщается на сайте мэрии Казани.

Напомним, в начале июня президент России Владимир Путин согласился подумать над идеей использования материнского капитала на ремонт. А Минтруд РФ предложил разрешить получать такие выплаты отцам, которые в одиночку воспитывают детей.

Татьяна Демина
Общество Татарстан
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