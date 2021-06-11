Минтруд предложил разрешить отцам-одиночкам получать маткапитал

Минтруд РФ предлагает разрешить отцам, которые в одиночку воспитывают детей, получать материнский капитал.

«Материнский капитал смогут получить отцы, в одиночку воспитывающие ребенка. Подготовлен законопроект о внесении изменений в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Документом предлагается расширить круг лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки», — отметили в министерстве.

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В России в июне вновь предложили ввести отцовский капитал, на этот раз с предложением выступил председатель комиссии Общественной палаты России по демографии, член Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей Сергей Рыбальченко. Соответствующее предложение он направил вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Год назад губернатор Ульяновской области Сергей Морозов предложил ввести в регионе отцовский капитал для многодетных семей.

Алексей Нечаев