В России подумают над идеей использования материнского капитала на ремонт
Президент России Владимир Путин согласился подумать над идеей использования материнского капитала на ремонт. Об этом сообщает ТАСС.
«Можно подумать», — прокомментировал он соответствующий запрос в ходе встречи с руководством «Единой России» и участниками праймериз партии.
Семьям с детьми, которые приобрели квартиру в ипотеку при помощи материнского капитала, разрешат оформлять квартиру на детей после полного погашения ипотечного кредита. Это сделано для того, чтобы люди могли беспрепятственно рефинансировать свои ипотечные кредиты.
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