В Казани прошли масштабные учения Росгвардии «Заслон-2021»

В Казани прошли учения сотрудников спецподразделений Управления Росгвардии по Татарстану «Заслон-2021». СОБР и ОМОН отработали обнаружение и блокировку группы вооруженных бандитов, якобы захвативших одноэтажное здание.

В ходе учений специалисты-взрывотехники обезвредили взрывное устройство, произведя его условный подрыв. После этого автоколонна продолжила движение к цели. Для дополнительной разведки с воздуха задействовали квадрокоптер.

Затем бойцы спецподразделений Росгвардии провели обезвреживание укрывшихся в здании вооруженных бандитов. По прибытии на место их условного расположения они заняли боевые позиции и провели поочередный осмотр помещений.

Фото: 16.rosguard.gov.ru

По программе учения, обнаруженные бандиты в ответ на требование немедленно сдаться открыли огонь. Сотрудники спецподразделения Росгвардии под прикрытием бронетехники взяли помещения штурмом. При этом один из них был условно ранен, после чего его эвакуировали и оказали ему медпомощь.



По словам руководителя учений, росгвардейцы успешно и в полном объеме выполнили поставленные перед ними задачи, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по РТ.

Напомним, первые в истории Росгвардии крупные оперативно-стратегические учения «Заслон-2021» стартовали 12 июля. Сотрудники ведомства отрабатывали «комплекс учебных задач, направленных на нейтрализацию угроз государственной и общественной безопасности России».



Татьяна Демина