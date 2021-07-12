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В Казани пройдет один из этапов масштабных учений «Заслон-2021» Росгвардии

06:46, 12.07.2021
В Казани пройдет один из этапов масштабных учений «Заслон-2021» Росгвардии
Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по РТ

Сегодня в России стартовали первые в истории Росгвардии крупные оперативно--стратегические учения «Заслон-2021». До 30 июля в нескольких регионах страны будут отрабатывать «комплекс учебных задач, направленных на нейтрализацию угроз государственной и общественной безопасности России». По данным «Реального времени», один из этапов пройдет в столице Татарстана.

К участию в учениях привлечены воинские части и соединения из разных округов войск, а также подразделения территориальных управлений Росгвардии. Их переброска в районы практических занятий будет проводиться войсковой авиацией, а также автомобильным и железнодорожным транспортом.

Учение войск национальной гвардии Российской Федерации проводится в целях всесторонней подготовки к анонсированным главой Минобороны РФ маневрам «Запад — 2021» в сентябре нынешнего года, сообщили в пресс-службе ведомства.

ПроисшествияОбществоВласть Татарстан
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