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В Казани в этом году начнут сносить дома по улице Осиновской для реконструкции дороги

20:20, 27.07.2021
В Казани в этом году начнут сносить дома по улице Осиновской для реконструкции дороги
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Казани в этом году стартуют работы по сносу 19 объектов на улице Осиновская в рамках проекта по расширению дороги. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кировского и Московского района в telegram-канале.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В марте прошлого года исполком столицы РТ публиковал постановления об изъятии ряда домов и земельных участков для реконструкции дороги по улице Осиновской. Эта дорога перестраивается в рамках планировки района «Салават купере».

«Реальное время» писало ранее про транспортный коллапс на въезде и выезде со стороны «Салават купере».

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