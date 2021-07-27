В Казани в этом году начнут сносить дома по улице Осиновской для реконструкции дороги

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Казани в этом году стартуют работы по сносу 19 объектов на улице Осиновская в рамках проекта по расширению дороги. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кировского и Московского района в telegram-канале.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В марте прошлого года исполком столицы РТ публиковал постановления об изъятии ряда домов и земельных участков для реконструкции дороги по улице Осиновской. Эта дорога перестраивается в рамках планировки района «Салават купере».

«Реальное время» писало ранее про транспортный коллапс на въезде и выезде со стороны «Салават купере».