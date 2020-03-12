Мэрия Казани определила еще ряд домов для выкупа под строительство дороги в «Салават купере»

Исполком Казани опубликовал постановление об изъятии ряда домов и земельных участков для реконструкции дороги по улице Осиновской. Эта дорога перестраивается в рамках планировки района «Салават купере».

Изъятие должно проводиться «путем выкупа», говорится в постановлении, опубликованном в сборнике документов мэрии.

Для строительства дороги предполагается выкупить здания и земельные участки по адресам:

ул. Осиновская, 17, ул. Осиновская, 19, ул. Осиновская, 21, ул. Осиновская, д.23, ул. Осиновская, д.25.

Ранее мэрия уже постановила выкупить жилые дома по улице Осиновской, 2/78, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 14а и 15. Однако позднее данное постановление было отменено.

Напомним, «Реальное время» проанализировало ситуацию с транспортными проблемами казанских поселков. Огромные пробки собираются и на въезде в Казань со стороны «Салават купере». Жителям района не хватает одной дороги. Вторая, ведущая к улице Тэцевской, сильно изношена.