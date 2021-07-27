Депутат Госдумы предложил ввести кешбэк за отдых внутри России для пенсионеров

Депутат Госдумы, член Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев предложил ввести ежегодный кешбэк на отдых внутри России для пенсионеров. Письмо с просьбой рассмотреть инициативу он направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

«Я предлагаю принять отдельную программу о ежегодной компенсации для всех пенсионеров за билеты и отдых или лечение на российских курортах», — рассказал о своей идее Свищев.

При этом депутат напомнил, что в стране уже предусмотрена денежная компенсация за санаторно-курортное лечение для отдельной категории пожилых россиян, пишет ТАСС.

В России на сегодняшний день продолжается четвертый этап продажи туров с кешбэком. Он завершится 31 июля.



Татьяна Демина