Песков заявил, что договоренности России и США, достигнутые на саммите в Женеве, выполняются

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия и США в определенной степени выполняют договоренности, достигнутые на июньском саммите в Женеве. Стороны продолжают вести переговоры по кибербезопасности и стратегической стабильности, пишет ТАСС.

Напомним, 16 июня в Женеве прошла встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена. В ходе переговоров они приняли совместное заявление по стратегической стабильности. Стороны отметили, что даже в периоды напряженности страны способны добиться прогресса в реализации совместных целей по обеспечению предсказуемости в стратегической сфере, снижению рисков вооруженных конфликтов и угрозы ядерной войны.



Фото: kremlin.ru

Новый раунд российско-американского диалога по стратегической стабильности состоится в Женеве 28 июля. Стороны намерены обсудить вопросы ее поддержания и укрепления, а также перспективы контроля над вооружениями.



Татьяна Демина