Переговоры России и США по стратегической стабильности пройдут в Женеве 28 июля

Новый раунд российско-американского диалога по стратегической стабильности состоится в Женеве 28 июля. Стороны намерены обсудить вопросы ее поддержания и укрепления, а также перспективы контроля над вооружениями.

Межведомственную делегацию России возглавит замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, США — первый заместитель Государственного секретаря Уэнди Шерман. Об этом сообщили в российском МИД.

Напомним, 16 июня в Женеве прошла встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена. В ходе переговоров они приняли совместное заявление по стратегической стабильности. Стороны отметили, что даже в периоды напряженности страны способны добиться прогресса в реализации совместных целей по обеспечению предсказуемости в стратегической сфере, снижению рисков вооруженных конфликтов и угрозы ядерной войны.



Татьяна Демина