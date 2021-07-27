На I Играх стран СНГ в Казани будет разыграно 184 комплекта медалей

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел заседание республиканского организационного комитета по подготовке и проведению I Игр стран Содружества Независимых Государств в Казани в 2021 году. В режиме видеосвязи в работе принял участие первый замминистра спорта РФ Азат Кадыров. Об этом сообщили в пресс-службе президента РТ.

Отмечается, что соревнования пройдут в Казани с 4 по 11 сентября 2021 года. Программа включает 16 видов спорта: бадминтон, баскетбол 3х3, бокс, борьба на поясах, дзюдо, каратэ, «корэш», настольный теннис, пулевая стрельба, самбо, спортивная борьба, стендовая стрельба, тайский бокс, танцевальный спорт, футбол («футзал»), художественная гимнастика.

Фото: president.tatarstan.ru

«Подобное соревнование состоится впервые. Это большая ответственность. В очередной раз нам нужно провести мероприятие на самом высоком уровне», — подчеркнул Минниханов.

К участию приглашены спортсмены от 14 до 23 лет. Всего будет разыграно 184 комплекта медалей. На сегодняшний день к участию в Играх ожидают 10 стран-участниц, порядка 1,5 тыс. спортсменов и 600 официальных лиц в составе команд.

Игры стран СНГ должны были пройти в столице Татарстана в прошлом году с 20 по 27 августа, но были перенесены в связи с пандемией коронавируса на сентябрь текущего года. В феврале министр спорта России Олег Матыцин сообщил, что мероприятие по-прежнему планируется провести в Казани: все участвующие в них страны поддерживают этот проект.

Алексей Нечаев