На I Играх стран СНГ в Казани будет разыграно 184 комплекта медалей
Президент Татарстана Рустам Минниханов провел заседание республиканского организационного комитета по подготовке и проведению I Игр стран Содружества Независимых Государств в Казани в 2021 году. В режиме видеосвязи в работе принял участие первый замминистра спорта РФ Азат Кадыров. Об этом сообщили в пресс-службе президента РТ.
Отмечается, что соревнования пройдут в Казани с 4 по 11 сентября 2021 года. Программа включает 16 видов спорта: бадминтон, баскетбол 3х3, бокс, борьба на поясах, дзюдо, каратэ, «корэш», настольный теннис, пулевая стрельба, самбо, спортивная борьба, стендовая стрельба, тайский бокс, танцевальный спорт, футбол («футзал»), художественная гимнастика.
«Подобное соревнование состоится впервые. Это большая ответственность. В очередной раз нам нужно провести мероприятие на самом высоком уровне», — подчеркнул Минниханов.
К участию приглашены спортсмены от 14 до 23 лет. Всего будет разыграно 184 комплекта медалей. На сегодняшний день к участию в Играх ожидают 10 стран-участниц, порядка 1,5 тыс. спортсменов и 600 официальных лиц в составе команд.
Игры стран СНГ должны были пройти в столице Татарстана в прошлом году с 20 по 27 августа, но были перенесены в связи с пандемией коронавируса на сентябрь текущего года. В феврале министр спорта России Олег Матыцин сообщил, что мероприятие по-прежнему планируется провести в Казани: все участвующие в них страны поддерживают этот проект.
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