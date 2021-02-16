Матыцин: страны-участницы поддержали проведение Игр стран СНГ в Казани в сентябре

Первые Игры стран СНГ все еще планируется провести в Казани с 4 по 11 сентября. Все участвующие в них страны поддерживают этот проект.

Соревнования намечены на 4—11 сентября, напомнил глава Минспорта РФ Олег Матыцин.

«Одним из важных аспектов сегодняшнего обсуждения было проведение первых Игр стран СНГ в Казани, были выражены полная поддержка этому проекту и готовность принять участие», — передает слова министра ТАСС.

Источник: пресс-служба Минспорта РФ

Напомним, Игры стран СНГ планировалось провести в Казани осенью 2020 года. Однако из-за пандемии коронавируса было решено перенести их на год. «Мы были полностью готовы, но все мы живем в реальном мире, здоровье людей приоритетнее», — говорил тогда министр спорта.

Ожидается, что в Играх примут участие приблизительно 2,5 тысячи спортсменов в возрасте от 14 до 23 лет и около тысячи официальных делегатов. Для проведения будут задействованы 14 спортивных объектов, большинство из которых были построены в Казани для проведения Всемирной летней Универсиады 2013 года.

