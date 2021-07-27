В Казани первый электробус за две недели перевез почти 5 тысяч человек

Электробус, курсирующий в течение почти двух недель в Казани, за это время проехал 2 057 км и перевез 4 904 человека, сообщает МУП «Метроэлектротранс».



Новый вид транспорта с 15 июля курсировал в столице Татарстана по троллейбусному маршруту №3 и успел собрать много положительных отзывов.

Пассажиры отмечали в качестве положительных сторон транспорта просторность салона, климат-контроль и комфорт.

Каждый электробус рассчитан на 80 пассажиров, в нем 25 посадочных мест. Он оборудован цифровой приборной панелью, системой климат-контроля и видеонаблюдения. Этот транспорт низкопольный, что удобно для маломобильных групп населения. Имеется пандус и накопительная площадка. К тому же этот вид транспорта бесшумный.

О том, что Казань планирует приобрести ряд электробусов КАМАЗа, сообщалось в начале июня. В конце мая замруководителя исполкома по транспорту и экономическому развитию города Ильдар Шакиров сообщал, что вопрос их внедрения рассматривается. Сложность в том, что, кроме самого транспортного средства, необходимо приобрести зарядные устройства и коммуникации. Тем более стоимость одного такого автобуса равна сумме трех на газу — 35 млн рублей.

Маргарита Головатенко