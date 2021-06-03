Казань приобретет ряд электробусов КАМАЗа

Казань планирует приобрести ряд электробусов КАМАЗа. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании по развитию челнинского автогиганта.

— В текущем году заключен уже четвертый по счету, самый большой контракт на 350 штук на поставку электробусов в Москву. Мы об этом уже говорили с Сергеем Анатольевичем (Когогиным — прим. ред.) Он собирается расширять круг заказчиков. Рустам Нургалиевич (Минниханов, — прим. ред.) сказал, что Казань собирается приобрести ряд электробусов, — передает слова председателя правительства пресс-служба кабмина России.

Фото: government.ru

В конце мая замруководителя исполкома по транспорту и экономическому развитию Казани Ильдар Шакиров сообщал, что вопрос внедрения электробусов рассматривается. Сложность в том, что, кроме самого транспортного средства, необходимо приобрети зарядные устройства и коммуникации. Тем более стоимость одного такого автобуса равна сумме трех на газу — 35 млн рублей.

24 мая КАМАЗ заключил с «Мосгортрансом» четвертый контракт, по которому поставит 350 электробусов до конца этого года.

Татьяна Леухина