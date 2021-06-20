Эксперт дал прогноз по будущему биткоина

За последние несколько дней цена биткоина упала на 10%. По данным CoinGecko на 20 июня 10:55 (по мск) криптовалюта торговалась на отметке в $35,5 тысяч, а его капитализация составляла $669 млрд, пишет РБК.



Стоимость биткоина «еще может погулять какое-то время» от $32 до $40 тысяч, считает финансовый аналитик криптобиржи Currency.com Михаил Кархалев. По его словам, такой расклад «нельзя назвать ни ростом, ни падением».

Кархалев заявил, что на сегодняшний день на крипторынке наблюдается баланс спроса и предложения. Для определения будущего тренда, рынкам не хватает определенного «триггера» — позитивного или негативного повода, утверждает он.



О том, что происходит с биткоином и есть ли смысл покупать его сейчас, читайте в материале «Реального времени».

Татьяна Демина