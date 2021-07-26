Хуснуллин проведет заседание оргкомитета по празднованию 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией

Фото: Максим Платонов (архив)

Сегодня в Доме правительства РФ состоится заседание федерального оргкомитета по подготовке и проведению празднования в 2022 году 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией, сообщила на традиционном брифинге в Кабмине РТ руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

Федеральный оргкомитет возглавляет заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. Он и будет проводить сегодняшнее заседание.

Галимова отметила, что непосредственно с докладом в Доме правительства выступит президент РТ Рустам Минниханов. Часть тех, кто входит в оргкомитет от республики, будут участвовать в заседании по видео-конференц-связи из Казани.

Пресс-секретарь президента РТ отметила, что в том числе много мероприятий связано с группой стратегического развития Исламского мира, которую возглавляет Минниханов по поручению президента РФ. KazanSammit тоже будет интегрирован в это. Пройдут и многие другие мероприятия, в том числе различные круглые столы с привлечением участников со всего мира.

Фото: Максим Платонов (архив)

Президент республики неоднократно отмечал, что для нас самое главное заключается не столько в торжественности самого празднования 1100-летия принятия ислама, сколько в том, чтобы отдать дань памяти нашим предкам, напомнила Галимова.



Подготовка к празднованию 1100-летия со дня принятия ислама Волжской Булгарией началась в России еще в конце прошлого года.



Любовь Шебалова