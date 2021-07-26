В России предложили изымать загранпаспорта у должников

У граждан, ограниченных в выезде за границу, в том числе из-за неуплаты долгов, предложили изымать загранпаспорта. Такой законопроект разработали в МВД России. Он уже получил одобрение правительственной комиссии по законопроектной деятельности.

Изъятый документ планируют передавать в орган, который его выдал. Этим полномочием хотят наделить дознавателей службы принудительного исполнения, сообщил «Интерфаксу» председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Паспорт после изъятия можно получить обратно в миграционной службе. Для этого гражданину-должнику необходимо выполнить обязательства.

Напомним, в России с 30 мая изменились правила выполнения отдельных административных процедур при оформлении заграничных паспортов. Теперь лица, пострадавшие в чрезвычайных ситуациях, не будут платить госпошлину за выдачу документа взамен утраченного или пришедшего в негодность.



Татьяна Демина