МВД России изменило порядок выдачи загранпаспортов

В России изменят правила выполнения отдельных административных процедур при оформлении заграничных паспортов. Соответствующий приказ МВД России от 31 марта 2021 года №186 вступает в силу с 30 мая.

Лица, пострадавшие в чрезвычайных ситуациях, не будут платить госпошлину за выдачу документа взамен утраченного или пришедшего в негодность. Об этом сообщила «Парламентская газета».

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«Надо понимать, что паспорт — это не предмет роскоши, а предмет необходимости. У нас нет железного занавеса и запрета выезда за рубеж», — прокомментировал изменение председатель Общероссийского движения «Сильная Россия» Антон Цветков.

Загранпаспорт нового поколения уже можно оформить в офисе МФЦ. Об этом сообщается на сайте мэрии Казани.



Алексей Нечаев